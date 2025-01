Nach der Entlassung von Lopetegui finden die Londoner sofort Ersatz. Geht es für Füllkrug nun aufwärts?

Frischer Wind für Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug: Graham Potter wird ab sofort als neuer Teammanager an der Seitenlinie bei West Ham United stehen. Das gab der englische Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt. Der 49-jährige Brite erhält einen Vertrag bis Sommer 2027 und folgt auf den am Mittwoch entlassenen Spanier Julen Lopetegui.