Lamine Yamal bekommt Ex-Nummer von Lionel Messi beim FC Barcelona

Lamine Yamal wird beim FC Barcelona in der kommenden Saison mit einer neuen Trikotnummer auflaufen. Der 17-Jährige trifft dabei eine ungewöhnliche Wahl.

Was zuvor schon Jijantes berichtet hatte, bestätigte Barça am Mittwochnachmittag dann auch offiziell: Yamal hat sich für die kommende Saison das Trikot mit der Nummer 19 gesichert. In der Spielzeit 2023/24 war das spanische Wunderkind noch mit der Nummer 27 auf dem Rücken aufgelaufen.

Zuletzt hatte die Yamal in einem Interview mit Mundo Deportivo berichtet, dass er in Zukunft gerne das Trikot mit der Nummer 10 tragen wolle. "Wie sie richtig gesagt haben, trägt Ansu die '10'. Aber falls er irgendwann nicht mehr da wäre, würde es mich stolz machen. Für jedes Kind ist es ein Traum, die '10' in Barcelona zu tragen. Niemand auf der Welt würde das ablehnen." Es sei aber "Sache des Klubs, sich darum zu kümmern".

Die 10 trug bei den Katalanen jahrelang der achtmalige Ballon-d'Or-Sieger Lionel Messi. Zuletzt war die Nummer im Besitz von Ansu Fati, der in der vergangenen Saison an Brighton & Hove Albion ausgeliehen war.