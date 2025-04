Neue Bedingung für Thomas Tuchel! Englischer Verband will wohl ethnische Minderheit im Trainerstab sehen

Der englische Fußballverband will angeblich, dass Thomas Tuchel einen Trainer einer ethnischer Minderheit in den englischen Betreuerstab aufnimmt.

Der englische Fußballverband ist offenbar mit einer speziellen Forderung an den kommenden Nationaltrainer Thomas Tuchel herangetreten.

Informationen der englischen Zeitung The Telegraph zufolge führt die FA Gespräche mit Tuchel über die Aufnahme eines Trainers, der der sogenannten BME-Minderheit angehört, um die Vielfalt im englischen Fußball zu fördern. BME steht auf Englisch für "Black and Minority Ethnic", zu deutsch etwa "Schwarze und ethnische Minderheit".

Die Absicht des Verbands, einen Trainer dieser Herkunft in Tuchels Stab aufzunehmen, folgt dem Engagement für das Elite Coaching Placement Programme (ECCP). Dabei handelt es sich um eine Initiative, die 2018 in Zusammenarbeit mit der Professional Footballers' Association (PFA) ins Leben gerufen wurde. Dieses Programm soll die Chancen für ethnische Minderheiten im Spitzenfußball verbessern und das Versprechen der FA bekräftigen, ein inklusiveres Umfeld für Trainer in allen englischen Mannschaften zu schaffen.