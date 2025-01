"Neu und aufregend": Darum glaubt der BVB, dass Renato Veiga sofort weiterhelfen kann

Mit seinen 21 Jahren hat Renato Veiga schon deutlich mehr erlebt als viele Gleichaltrige. Das könnte der BVB nun nutzen.

Wenn ein Klub im Winter auf dem Transfermarkt tätig wird, dann geht es meist darum, für den kurzfristigen Erfolg nachzulegen. Die Saisonziele sind in Gefahr, die Verletzungssorgen sind groß - all das sind Gründe, warum sich ein Verein noch einmal nach einem neuen Spieler umsieht. Bei Borussia Dortmund trifft beides zu und hängt miteinander zusammen: In der Liga schwächelt der BVB, unter anderem, weil ihm aktuell wieder einmal zahlreiche Stammkräfte fehlen. Deshalb soll nach übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und England nun Renato Veiga vom FC Chelsea kommen - und sofort weiterhelfen.