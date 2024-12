Negativ-Rekord eingestellt! Real Madrid verzweifelt im Clasico an Barcelonas Abseitsfalle

Real Madrid ist im Clasico an der Abseitsfalle des FC Barcelona verzweifelt. Zwei Treffer von Kylian Mbappé wurden zurückgenommen.

Mbappé traf in der 30. Minute zum vermeintlichen 1:0 und in der 65. zum vermeintlichen 1:2. Beide Treffer zählten wegen knappen Abseitsstellungen aber nicht. Auch Jude Bellinghams Großchance in Minute 15, die Barca-Keeper Iñaki Peña mit einem grandiosen Reflex entschärfte, wurde zurückgepfiffen.

Alleine in der ersten Halbzeit ließ Barca seinen Erzrivalen achtmal ins Abseits laufen. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2003/04 ist das Reals geteilter Negativ-Rekord in einer ersten Halbzeit, gemeinsam mit einem Spiel gegen Celta Vigo im März 2013. Nach dem Seitenwechsel folgten vier weitere Abseitsstellungen.