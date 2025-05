"Natürlich hat das seinen Reiz!" Thomas Müller wird nach "Quasi"-Meisterschaft des FC Bayern wehmütig

Thomas Müller muss sich auf seiner Abschiedstour noch etwas gedulden. Doch nach der "Quasi"-Meisterschaft wird er ein wenig wehmütig.

Am Ende fehlten dem FC Bayern nur Sekunden, um sich auch ganz offiziell Deutscher Meister der Saison 2024/25 schimpfen zu dürfen. Doch Yussuf Poulsen machte den Münchnern am Ende eines wilden Spiels, in dem die Bayern schon mit 0:2 zurücklagen, doch noch einen Strich durch die Rechnung und traf zum 3:3.

Während Sportdirektor Christoph Freund von einer "Quasi"-Meisterschaft sprach, fühlte sich Thomas Müller bei Sky schon "ganz als Meister, aber trotzdem sind wir es halt noch nicht". Durch das Ausgleichstor sei es lediglich "ein bisschen komisch".