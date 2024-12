Nations League: Wo läuft Türkei vs. Montenegro heute live im Free-TV und Livestream?

In der Nations League treten die Türkei und Montenegro gegeneinander an. SPOX verrät, wie man beim Spiel live mit dabei sein kann.

Auch am heutigen Freitag, dem 11. Oktober, wird im Rahmen der Nations League der 3. Spieltag bestritten. Die Türkei misst sich in der Gruppe B4 mit Montenegro - der Erste mit dem Letzten. Gespielt wird im Stadion 19 Mayis in Samsun (Türkei), wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt.