Nations League: Traumdebüt für Lee Carsley! England bezwingt Irland - Niederlande bietet Offensivspektakel

Traumdebüt für Lee Carsley: Die englische Nationalmannschaft hat unter dem Nachfolger von Gareth Southgate einen hoffnungsvollen Neustart hingelegt. Der Vize-Europameister setzte sich zum Einstand des Interimstrainers in der Nations League trotz einer schwächeren zweiten Halbzeit verdient mit 2:0 (2:0) in Irland durch.

Der EM-Halbfinalgegner Niederlande bot 59 Tage nach dem Aus in Deutschland beim 5:2 (2:1) gegen Bosnien und Herzegowina ein Offensivspektakel - mit deutlichen Abwehrschwächen. Am Dienstag (20.45 Uhr) ist Oranje in Amsterdam in der Gruppe A3 der nächster Gegner der deutschen Elf.

Declan Rice (11.) und Jack Grealish (26.), die beide einst das irische Trikot getragen hatten, trafen in der Gruppe B1 für England. Nächster Kontrahent ist am Dienstag Finnland, für Kapitän Harry Kane wird es das 100. Länderspiel.

Carsley (50) soll die Three Lions zunächst bis Jahresende in den sechs Spielen der Nationenliga betreuen, in denen England auch noch auf Griechenland trifft. Ob er den Job auf dem Weg zur WM 2026 behalten darf, ist offen.