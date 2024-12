Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Dienstag im TV und Livestream?

Heute werden im Rahmen der Nations League neun Spiele des 2. Spieltags absolviert. Wir verraten Euch, wie Ihr sie live im TV und Livestream sehen könnt.

Auch am heutigen Dienstag, den 10. September, finden im Rahmen der Nations League wieder viele Spiele statt - neun an der Zahl. Unter anderem ist auch die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande gefragt. Um 20.45 Uhr geht es in Amsterdam los. Parallel dazu treffen in der Gruppe A3 Ungarn und Bosnien und Herzegowina aufeinander.