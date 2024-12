Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Fußball Länderspiele am Montag im TV und Livestream?

Am Montag finden wieder viele spannende Duelle in der Nations League statt. Wie Ihr live im TV oder Stream dabei seid, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Montag (14. Oktober) steigen weitere heiße Duelle des vierten Spieltags der Nations League. Zehn Begegnungen finden am Montagabend statt, gespielt wird in den Gruppen A2, A3, B1, B4 und C1.

SPOX gibt Euch im Folgenden einen Überblick, wer die Nations-League-Spiele am heutigen Tag live im TV und Livestream überträgt.