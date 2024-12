Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Länderspiele am Sonntag im TV und Livestream?

In der Nations League geht es heute mit dem 2. Spieltag weiter. Auf welche Länderspiele Ihr Euch freuen dürft und wo Ihr sie im TV und Livestream findet, erfahrt Ihr hier.

Der erste Spieltag der UEFA Nations League steht in den Geschichtsbüchern, am heutigen Sonntag (8. September) geht es nahtlos weiter. Das DFB-Team, das in der höchsten von vier Ligen mitmischt, hat heute Pause - dafür dürfen wir uns auf Titelverteidiger Spanien freuen.