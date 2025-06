Die DFB-Frauen treffen im Nations-League-Halbfinale auf Frankreich.

Das Team von Bundestrainer Christian Wück hat im Hinspiel zunächst Heimrecht.

Beide Partien werden zwischen dem 22. und 28. Oktober ausgetragen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die DFB-Frauen hatten ihre Vorrundengruppe 1 souverän auf Platz eins abgeschlossen und nur in den Niederlanden zwei Punkte liegen gelassen. Frankreich setzte sich in der Gruppe 2 mit sechs Siegen in sechs Spielen durch.