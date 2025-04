Nations League der Frauen: Wo läuft Niederlande vs. Deutschland heute live im Free-TV und Livestream?

Die DFB-Frauen sind am heutigen Mittwoch zum Spiel um Platz drei der Nations-League-Saison 2023/24 in den Niederlanden zu Gast. Wo das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es beim Aufeinandertreffen gegen die Niederlande nicht nur um den dritten Platz in der Nations League. Auch ist es das letzte Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Sollte die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch verlieren, so wird Olympia ohne die DFB-Frauen stattfinden.

Der eindringliche Appell von Kapitänin Alexandra Popp lautete nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Frankreich im Halbfinale zuvor: "Uns muss klar sein, dass wir von der ersten bis zur letzten Minute alles einhauen müssen." Auch Teamkollegin Giulia Gwinn sagte vor dem Duell mit den "Leeuwinnen", dass nun Schluss sein soll mit dem "Angsthasen-Fußball".