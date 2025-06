Nations League, Auswirkungen auf die WM 2026: Qualifiziert sich der Sieger für die Weltmeisterschaft?

Die Nations League ist in vollem Gange, der Titelkampf läuft noch bis zum Juni 2025. SPOX verrät, ob sich der Sieger für die WM 2026 qualifiziert.

Seit dem 5. September 2024 läuft der Titelkampf in der Nations League. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für das Final Four, in dessen Rahmen schließlich der Nations-League-Sieger ermittelt wird. Das Abschneiden in der Nations League hat für die Mannschaften Auswirkungen auf die kommende WM 2026.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, ob sich der Nations-League-Sieger für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.