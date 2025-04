Nations League, Auslosung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Heute werden die Gruppen für die neue Nations-League-Saison ausgelost. SPOX zeigt Euch, wie Ihr bei der Ziehung live im TV und Livestream mit dabei sein könnt.

Der Fokus der Nationalmannschaften liegt in der ersten Jahreshälfte logischerweise auf der Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland über die Bühne geht. Danach wird jedoch auch in der Nations League wieder der Betrieb aufgenommen. Am 5. September 2024 startet die Gruppenphase, das Finale ist erst für den 8. Juni 2025 angesetzt.

Zuallererst müssen aber die Gruppen gebildet werden. Diesbezüglich findet am heutigen Donnerstag, den 8. Februar, in Paris die Auslosung statt. Um 18 Uhr geht das Event los.