Nächstes Remis: Hugo Ekitiké rettet Eintracht Frankfurt einen Punkt in Gladbach

Die Punkteteilungs-Serie der Hessen geht auch am Niederrhein weiter. Ein Elfmeter sorgt für den Teilerfolg der Gäste.

Punkt für Punkt in Richtung Champions League: Eintracht Frankfurt hat mit dem dritten Remis in Folge seinen trägen Weg in die Königsklasse fortgesetzt. Bei Borussia Mönchengladbach holte der Bundesliga-Dritte nach Rückstand ein wertvolles 1:1 (1:1) und blieb auch im sechsten Spiel des Jahres 2025 ungeschlagen.

Hugo Ekitiké (31.) traf für die Hessen, die zuletzt schon in Hoffenheim (2:2) und gegen Wolfsburg (1:1) ein Remis geholt hatten. Nationalspieler Tim Kleindienst (26.) hatte Gladbach mit seinem 13. Saisontor zunächst in Führung gebracht. Die Borussia verpasste damit die Chance, erstmals seit Juni 2020 drei Siege in Folge zu feiern. Dennoch haben die Fohlen mit 31 Punkten schon jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison (34).