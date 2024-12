Nächster Transferhammer! Filip Kostic verlässt Juventus Turin und wechselt in die Türkei

Juventus Turin und Filip Kostic gehen in Zukunft getrennte Wege. Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt hat bereits bei einem neuen Verein unterschrieben.

Nur kurz nach der Verkündung des Kostic-Deals meldete der türkische Spitzenklub Fenerbahce Istanbul Vollzug. Der 31-Jährige unterschrieb einen Leihvertrag für ein Jahr.

Zudem haben sich die Türken eine Kaufoption gesichert. In Turin läuft das Arbeitspapier des Flügelspielers noch bis 2026.

"Filip Kostic, der von Juventus Turin ausgeliehen wurde, hat in einer feierlichen Zeremonie den Vertrag unterschrieben, der ihn an die gelb-marineblauen Farben bindet. Kostic sagte, er freue sich darauf, vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen", hieß es in der Mitteilung des Klubs von Trainer José Mourinho.

Bei seiner Ankunft am Flughafen in Istanbul wurde er bereits frenetisch gefeiert.