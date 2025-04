Nächste Heimpleite: VfL Bochum unterliegt auch dem FC Augsburg

Der FCA ist in Bochum nicht die bessere Mannschaft, gewinnt aber trotzdem durch ein spätes Tor - in Unterzahl.

Der Aufschwung unter Trainer Dieter Hecking verpufft, die Festung Ruhrstadion bröckelt: Mit eklatanter Heimschwäche taumelt der VfL Bochum dem Abstieg entgegen. Im Schlüsselspiel gegen den FC Augsburg verlor das Hecking-Team 1:2 (0:1) und kassierte bereits die neunte Pleite vor eigenem Publikum. Damit stellte der Ruhrpottklub seinen Vereinsrekord ein: Viermal hatte es zuvor so viele Heimniederlagen in der Bundesliga gegeben - dreimal stieg der VfL ab.

Samuel Essende (16.) und Mert Kömür (89.) in Unterzahl erzielten die Tore für die Augsburger, die im achten Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen blieben - und noch einen Blick auf die internationalen Plätze riskieren dürfen. Arne Maier hatte Rot gesehen (81.). Bochum dagegen läuft trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Philipp Hofmann (60.) nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Heimspielen die Zeit davon: Der 1. FC Heidenheim könnte am Sonntag (17.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt den Abstand zum Relegationsplatz vergrößern.