Der HSV hat dank einer abermaligen Gala von Davies Selke im Topspiel die Spitze der 2. Liga erklommen.

"Maskenmann" Davie Selke hat den Hamburger SV im Topspiel zurück an die Tabellenspitze geschossen. Ohne seinen erkrankten Trainer Merlin Polzin gewann der HSV am Freitagabend gegen den Verfolger 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (1:0) und zog zumindest bis Sonntag wieder am bisherigen Tabellenführer 1. FC Köln vorbei. Die Rheinländer können im Derby gegen Fortuna Düsseldorf aber nachlegen.