Nachfolge von Kylian Mbappé: Bisheriges Transferziel kommt für PSG wohl nicht mehr in Frage

Der Anfang Februar als potentieller Nachfolger von Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain gehandelte Rafael Leão soll offenbar nicht mehr auf der Transferliste bei den Franzosen stehen. Das geht aus einem Bericht von RMC Sport hervor.

Demnach würde man bei PSG Leão zwar sehr schätzen und könnte auch die kolportierte Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro bezahlen, sollte der teure Mbappé nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen.

Allerdings plant der französische Serienmeister nun, den scheidenden Stürmer nicht durch einen Linksaußen zu ersetzen. Stattdessen ist man der Überzeugung, dass der im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommene Bradley Barcola seine starke Entwicklung fortsetzen wird. PSG will dem 21-Jährigen niemanden vor die Nase setzen, heißt es. Stattdessen läge der Fokus auf einer Verstärkung für die gesamte Mannschaft.

Die Pariser blicken angeblich auf gleich mehrere Transferziele, um den Verlust von Mbappé aufzufangen. So soll man weiterhin Interesse an Neapels Stürmer Victor Osimhen haben. Um den 25-Jährigen zu finanzieren, müsste man allerdings zuvor entweder Randal Kolo Muani oder und Gonçalo Ramos verkaufen, die beide im Sommer für rund 170 Millionen Euro Ablöse an die Seine kamen.