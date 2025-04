Nach Verletzung im Finale der Copa América: Lionel Messi gibt Update

Lionel Messi hat sich nach seiner Verletzung im Finale der Copa América zu Wort gemeldet und seinen Fans und Followern ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben.

"Die Copa América ist vorbei und zunächst möchte ich mich bei allen für die Nachrichten und Grüße bedanken. Mir geht es gut, Gott sei Dank, und hoffentlich kann ich bald wieder auf dem Platz stehen und das genießen, was ich am liebsten tue", schrieb Messi in einem Posting auf seinem Instagram-Kanal.

Im Anschluss wandte sich der 37-Jährige an seine Mannschaftskollegen und dankte ihnen für ihre guten Leistungen während des Turniers. Einen besonderen Dank richtete er an Ángel Di María, der seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte.

"Ich bin sehr glücklich. Vor allem, weil wir unser Ziel erreicht haben und Fide (Ángel Di María; Anm.d.Red.) uns mit einer weiteren Copa verlässt. Die Größten, wie er, Ota (Nicolás Otamendi; Anm.d.Red.) oder ich, erleben es mit besonderer Begeisterung. Wir sind ein Team und auch eine Familie, eine spektakuläre Gruppe. Danke an alle, die uns unterstützt haben. Diese Nationalmannschaft hat eine große Gegenwart und auch eine große Zukunft."