Der italienische Fußball-Verband hat als Reaktion auf den Tod von Papst Franziskus die für den Ostermontag angesetzten Spiele der Serie A verschoben.

Das Nationale Olympische Komitee Italiens (CONI) rief unterdessen zur Aussetzung aller Sportveranstaltungen im Land am Montag auf, zudem forderte die Organisation eine Schweigeminute während Events in der gesamten Woche. Der Papst verstarb nach Angaben des Vatikans am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren.