Nach scharfer Kritik: Jamal Musiala verteidigt Bayern-Teamkollege Harry Kane

Bei der Europameisterschaft 2024 muss sich Harry Kane nach überwiegend schwachen Auftritten der englischen Nationalmannschaft von Fans und Medien einiges an Kritik gefallen lassen. Sein Mitspieler beim FC Bayern München, Jamal Musiala, springt dem Stürmer nun zur Seite.

"Wir haben alle gesehen, was er diese Saison für uns bei Bayern geleistet hat. Er ist ein wichtiger Spieler, ein unglaublicher Spieler, einer der Besten der Welt", verteidigte Musiala Kane im Interview mit Sky.

Die Kritik, die sich Englands Kapitän derzeit ausgesetzt sehe, sei in den Augen des 21-Jährigen überhaupt nicht gerechtfertigt. So hätte Kane auch bei er laufenden EM bereits wichtige Treffer für die Three Lions erzielt, etwa im Achtelfinale gegen die Slowakei.

"Das letzte Tor, das er geschossen hat, war ein typisches Stürmertor. Nicht viele Spieler wären in der Position gewesen, dieses Tor zu erzielen. Für diese Momente ist er da", so Musiala. "Er bekommt vielleicht nicht viele Chancen, aber wenn er diese eine Chance erhält, kann er das Spiel für seine Mannschaft entscheiden."

Dass Kane über enorme Torjägerqualitäten verfüge, hätte man auch in der abgelaufenen Saison in München gesehen. "Deshalb haben wir ihn beim FC Bayern - und deshalb ist er auch einer der wichtigsten Spieler für England", führte Musiala weiter aus.