"Nach Lewandowski und Haaland der Königstransfer": Roman Weidenfeller schwärmt von BVB-Stürmer

Die Schwarzgelben bauten im Sommer ihren Angriff um. Die Verpflichtung Serhou Guirassys kommt dabei bei Roman Weidenfeller gut an.

Roman Weidenfeller hat den BVB für die Verpflichtung von Stürmer Serhou Guirassy in diesem Sommer gelobt. Der ehemalige Schlussmann von Borussia Dortmund zog Parallelen zu zwei anderen Starstürmern, die in den vergangenen 15 Jahren das Trikot des Champions-League-Finalisten trugen.

Bei Sky erklärte Weidenfeller: "Aus meiner Sicht war das nach Robert Lewandowski und Erling Haaland DER Königstransfer im Sturm beim BVB."Die beiden genannten Angreifer stießen zu ihren Zeiten beim BVB in die Weltklasse vor, ehe sie zu Bayern München beziehungsweise Manchester City wechselten.

Guirassy heuerte nach einer herausragenden Saison beim VfB Stuttgart für die festgeschriebene Ablösesumme von 18 Millionen Euro in Dortmund an und unterschrieb einen bis 2028 gültigen Vertrag. Niclas Füllkrug, im Vorjahr die Nummer eins im Sturmzentrum, wurde für rund 30 Millionen Euro an West Ham United verkauft.