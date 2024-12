Nach Küchendienst um fünf Uhr morgens: Eintracht Frankfurt plötzlich auf brasilianischen No-Name angewiesen

Weil Kevin Trapp verletzt ist, steht bei Eintracht Frankfurt mit Kaua Santos plötzlich ein 21-jähriger Brasilianer im Tor. Wer ist der 1,96 m große Keeper?

Um die deutsche Disziplin zu verinnerlichen, musste Kaua Santos Küchendienst schieben - um fünf Uhr morgens. So hatte es ihm Torwarttrainer Jan Zimmermann verordnet, nachdem Santos vor gut einem Jahr als Nachwuchskeeper aus Rio zu Eintracht Frankfurt gewechselt war. "Ich musste ihn mal aufs Leben außerhalb des Sports vorbereiten", sagte Zimmermann kürzlich im klubeigenen Podcast. Monate später ist Santos plötzlich die große Hoffnung im Eintracht-Tor.

Weil Kapitän Kevin Trapp am vorigen Wochenende beim Gastspiel in Wolfsburg mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel raus musste, kam Santos zu seinem Bundesligadebüt. Und da Trapp für mehrere Wochen ausfällt, wird der Brasilianer auch in den kommenden Spielen das SGE-Tor hüten. Am Samstag steht beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) der erste Startelfeinsatz an.