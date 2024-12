Nach Hassnachrichten: Bundesliga-Profi macht Stefan Effenberg heftige Vorwürfe

Nach einer Szene im Spiel gegen Stuttgart muss Maximilian Arnold einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Ist dafür auch Stefan Effenberg verantwortlich?

"Das ärgert mich, aber auch damit kann ich umgehen. Effenberg war, glaube ich, selbst kein Kind von Traurigkeit", sagte Arnold dem kicker.

Öffentliche Aussagen wie die von Effenberg hätten zu dem Shitstorm beigetragen, meinte der Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg weiter.

Auslöser der ganzen Situation war eine Szene mit Arnold am 28. September beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Sein Gegenspieler Atakan Karazor wurde nach einem Zweikampf zu Unrecht vom Platz gestellt. Der VfB-Kapitän erhielt die Gelb-Rote Karte, obwohl er im Zweikampf den Ball spielte und danach vom ebenfalls bereits verwarnten Arnold am Knöchel getroffen wurde.

"Das ist ganz schwach von Maxi Arnold, das muss ich wirklich sagen", echauffierte sich Effenberg daraufhin im Sport1-Doppelpass. Der Wolfsburger habe den Schiedsrichter getäuscht.

Und weiter: "Wofür braucht Arnold denn da eine Behandlung? Der Schiedsrichter muss in Sekundenschnelle entscheiden, entscheidet hier falsch. Das Spiel, was manche Spieler in solchen Szenen spielen, ist unterste Schublade."