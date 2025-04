Nach Gala gegen BVB: FC Barcelona feiert Arbeitssieg bei Kellerkind und setzt Real Madrid unter Zugzwang

Barcelona hat am Samstagabend mit einem hart erkämpften Auswärtssieg einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel gemacht.

Der FC Barcelona hat nach der 4:0-Gala in der Champions League gegen Borussia Dortmund auch in der spanischen Fußballliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Spitzenreiter mühte sich am Samstagabend zu einem 1:0 (1:0) bei CD Leganés und baute den Vorsprung gegenüber Real Madrid zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) bei Deportivo Alavés nachziehen.