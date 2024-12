Verkündung noch am Montag? Nachfolge-Lösung für Peter Zeidler beim VfL Bochum bahnt sich an

Inmitten einer tiefen Krise sucht der VfL Bochum einen Retter. Doch auf den neuen Trainer wartet ein hammerhartes Programm.

Es ist kein halbes Jahr her, da lag an der Castroper Straße so etwas wie Aufbruchsstimmung in der Luft. Mit einer denkwürdigen Aufholjagd in der Relegation hatte der VfL Bochum doch noch irgendwie die Klasse gehalten - und sich im Gefühl des Erfolgs nach einer sorgenfreien Bundesliga-Saison gesehnt. Doch nun, fünf Monate später, steht der VfL einmal mehr vor einem Scherbenhaufen.

Nach dem Horrorstart, nur einem Pünktchen aus sieben Spielen und aufgrund der "fehlenden Überzeugung" war der Rauswurf von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau aus Sicht der Verantwortlichen unvermeidbar. Wie es nach der ersten Trainerentlassung der Saison beim Schlusslicht weitergehen soll, blieb am Montag zunächst unklar.

Über allem schwebte die Frage: Wer übernimmt Verantwortung? Oder besser: Wer tut sich das an? Wie die WAZ und Sky berichten, soll der bisherige Co-Trainer Markus Feldhoff die Mannschaft mit Murat Ural interimsweise übernehmen und auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München vorbereiten. Die offizielle Bekanntgabe soll demnach noch am Montag erfolgen.

Feldhoff (50) ist seit 2023 als Co-Trainer in Bochum tätig. Zuvor hatte er bereits als Chefcoach beim VfL Osnabrück gearbeitet. Ural war im Sommer als Assistent von Zeidler zum VfL gekommen.