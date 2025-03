Im Tor ist alles klar. Auf einigen Positionen davor hat der Bundestrainer seine Entscheidung noch nicht verkündet.

Julian Nagelsmann beschränkt seine Torhüter-Entscheidung für Oliver Baumann zunächst auf das Nations-League-Viertelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien. "Nach den beiden Spielen werden wir neu entscheiden", sagte der Bundestrainer am Mittwoch in Mailand vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD).