Nach brisanter Vorgeschichte: Wollte Lionel Messi Ex-Mitspieler Vitinha schlagen?

Lionel Messi und Vitinha spielt einst gemeinsam für Paris Saint-Germain - und gerieten aneinander. Wie nun auch bei der Klub-WM im direkten Duell.

Im Achtelfinale der Klub-WM in den USA verlor Lionel Messi mit Inter Miami am Sonntagabend deutlich mit 0:4 gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain. Dabei kam es auch zum direkten Duell zwischen dem argentinischen Superstar und seinem einstigen Mitspieler in der französischen Hauptstadt, PSG-Mittelfeldakteur Vitinha. Eine Szene erregte anschließend die Gemüter.