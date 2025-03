Nach bitterer Pleite gegen Mainz 05: RB Leipzig trifft Entscheidung bei Marco Rose

Auf die Enttäuschung gegen Mainz folgt bei RBL angeblich erstmal kein Beben auf der Trainerbank.

Marco Rose kann bei Bundesligist RB Leipzig trotz des nächsten Rückschlags offenbar vorerst aufatmen. Laut Medienberichten bleibt der Trainer der Sachsen auch nach dem 1:2 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag im Amt. Wie Sky berichtete, soll der 48-Jährige am Sonntag das Spielersatztraining leiten und auch am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) während der Partie beim SC Freiburg auf der RB-Bank sitzen.