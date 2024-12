"Muss wie Hitzfeld sein": Ex-Bayern-Star sieht Vincent Kompany vor großer Herausforderung

Paulo Sérgio hat sich vor dem Bundesligaduell seiner beiden Ex-Vereine, dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen, am kommenden Wochenende zu der beeindruckenden Frühform des deutschen Rekordmeisters unter dem neuen Trainer Vincent Kompany geäußert.

"Die Spieler (des FC Bayern; Anm.d.Red.) sind erfahren genug, um zu wissen, dass sie nicht noch mal so eine schlechte Saison wie die letzte spielen dürfen. Dieses Jahr müssen sie ein anderes Gesicht zeigen", erklärte Sérgio im Interview mit ran. "Der Druck ist da - wie immer beim FC Bayern. Die Leute haben mich gefragt, ob Kompany ein super Trainer sei. Ich habe gesagt, wir müssen ein bisschen abwarten, um das beurteilen zu können."

Der 38-jährige Belgier stehe vor einer schwierigen Aufgabe - trotz des guten Starts in die Saison. "Die Jungs können alle sehr gut Fußball spielen. Zu meiner Zeit war die Situation bei Ottmar Hitzfeld ähnlich. Wir hatten viele gute Spieler, jeder wollte natürlich in der Startelf sein. Ottmar musste gut moderieren. Kompany muss wie Hitzfeld sein, er muss jeden Star bei Laune halten. Denn, wenn alle Kaderspieler gute Laune haben, dann bringen sie Spitzenleistungen bis zum Schluss und können Titel gewinnen", so Sérgio.