Der FC Barcelona soll sich für den Torhüter des Lokalrivalen Espanyol interessieren. Nun hat sich Deco zur Situation des deutschen Keepers geäußert.

Der FC Barcelona, frisch gebackener spanischer Meister unter der Führung von Hansi Flick, soll an einer Verpflichtung von Joan Garcia, dem Torwart von Espanyol Barcelona und aktuell wohl bester Keeper in Spanien, interessiert sein. Was bedeutet das für die nach langer Verletzung gerade erst wieder genesene langjährige Nummer 1 Marc-Andre ter Stegen?