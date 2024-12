"Multiclub-Ownerschip ist bekloppt": Auch Fans des FC Bayern kritisieren Jürgen Klopp

Die Fans in der Südkurve des FC Bayern halten nichts von Jürgen Klopps Wechsel zu Red Bull. Sie waren nicht die einzigen am 7. Bundesliga-Spieltag.

Wenige Minuten, nachdem Harry Kane seine Torflaute nicht nur beendet, sondern sie mit seinem zweiten Treffer des Abends beim Spiel des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart schon wieder vergessen gemacht hatte, entrollten die Fans der Münchner in der Südkurve ein Transparent, mit dem sie Kult-Trainer Jürgen Klopp kritisierten.

"Multiclub-Ownerschip ist bekloppt", stand auf dem Spruchband. Die Ultras der Münchner beleidigten Klopp also nicht, sondern nutzten das Wortspiel vielmehr für eine politische Botschaft, die sie so ähnlich bereits mehrfach kundgetan hatten. Klopp, der sich nach sehr erfolgreichen Jahren beim 1. FSV Mainz 05, dem BVB und dem FC Liverpool Ende vergangener Saison in den einstweiligen Trainerruhestand verabschiedet hatte, wird sich Anfang 2025 einigermaßen überraschend Red Bulls Fußballkonzern anschließen und für den österreichischen Brausemulti als Global Head of Soccer tätig sein.