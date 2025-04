"Müssen immer im Gespräch sein": Englischer Top-Verein wirbt offensiv um Kylian Mbappé

Mikel Arteta, Trainer beim englischen Erstligisten FC Arsenal, hat sich auf einer Pressekonferenz zum Werben um einen Wechsel von Kylian Mbappé (PSG) nach London geäußert.

"Wenn es einen Spieler dieses Kalibers gibt, müssen wir immer im Gespräch sein", sagte der spanische Coach, bevor er sich zum angeblichen Interesse von Real Madrid an Mbappé äußerte. "Aber ... es sieht aus, als liefe es anders."

Angesprochen darauf, ob sich Arteta oder sein Klub in Gesprächen wegen eines Mbappé-Transfers befinde, sagte er: "Ich bin es nicht! Vielleicht sind es Edu (der Sportdirektor, Anm.d.Red.) und die Eigentümer, aber ich bin erst am Schluss an diesen Gesprächen beteiligt."

Trotzdem machte Arteta keinen Hehl daraus, dass er den ablösefreien Mbappé gerne verpflichten würde: "Warum nicht? Wenn wir die beste Mannschaft sein wollen, brauchen wir die besten Talente und die besten Spieler, das steht fest."