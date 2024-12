FC Bayern wollte ihn loswerden: Kingsley Coman angeblich "enttäuscht" von FCB-Verantwortlichen

Beim FC Bayern galt Kingsley Coman im abgelaufenen Sommer-Transferfenster als heißer Kandidat auf einen Wechsel. Dass die Münchner ihn gerne verkaufen wollten, ging am 28-Jährigen offenbar nicht spurlos vorbei.

Wie die Bild berichtet, sei Coman "enttäuscht" von den FCB-Verantwortlichen gewesen, da diese ihn gerne an einen anderen Klub transferiert hätten. So versuchte der deutsche Rekordmeister dem Vernehmen nach, den Franzosen vor Schluss des Transferfensters noch an den saudi-arabischen Klub Al-Hilal zu verkaufen. Coman lehnte einen Wechsel in die Wüste allerdings ab.

Gleichwohl will der 28-Jährige in der anstehenden Spielzeit offenbar beweisen, dass es ein Fehler war, ihn auf die Transferliste zu setzen. Trotz der namhaften Konkurrenz auf den offensiven Außen möchte Coman den Kampf annehmen und mit guten Leistungen überzeugen.