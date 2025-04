FC Bayern München trifft wohl endgültige Zukunfts-Entscheidung bei Leon Goretzka

Schon im zurückliegenden Transferfenster legte der FC Bayern Leon Goretzka einen Abgang nahe. Nun soll dessen Zukunft final geklärt worden sein.

Die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern München ist scheinbar endgültig geklärt. Wie Sky berichtet, will sich der deutsche Rekordmeister definitiv spätestens im nächsten Sommer vom Mittelfeldspieler treffen.

Demnach hätte Sportvorstand Max Eberl die Entscheidung getroffen, den 29-Jährigen so schnell wie möglich loszuwerden. Im Idealfall finden die Münchner schon im nahenden Winter-Transferfenster einen Abnehmer - optional auch per Leihe mit Kaufpflicht -, ansonsten soll im Sommer 2025 verkauft werden.

Dabei spielen offenbar auch Goretzkas künftige Einsatzzeiten im FCB-Dress keine Rolle. Der Mittelfeldspieler hatte sich nach den Verletzungen von direkten Konkurrenten wie Aleksandar Pavlovic und João Palhinha zurück in die erste Mannschaft gekämpft und stand in den letzten beiden Bundesligaspielen gegen den FC St. Pauli und den FC Augsburg in der Startformation.