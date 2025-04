FC Bayern München, Testspiel: Wo läuft FCB vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV und Livestream?

Zum dritten Test der Saisonvorbereitung tritt der FC Bayern München auf seiner Asien-Tour gegen Tottenham Hotspur an. Hier in diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV und Livestream.

Ab 13.30 Uhr geht es am heutigen Samstag zwischen dem FC Bayern München und Tottenham Hotspur zur Sache. Austragungsort ist das Seoul World Cup Stadium in der südkoreanischen Hauptstadt.