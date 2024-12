Riesiges Comeback von Leon Goretzka beim FC Bayern München? "Sodass man an ihm gar nicht vorbeikommt"

Lothar Matthäus glaubt, dass Leon Goretzka im Mittelfeld des FC Bayern München schon bald wieder eine wichtige Rolle einnehmen wird. Der neue Trainer Vincent Kompany spiele dabei einen großen Faktor.

"Mannschaft und Trainer wirken wieder wie eine Einheit. Kompany ist jemand, der auf die Spieler eingeht und auf Augenhöhe mit ihnen kommuniziert. Nach außen hin hat er noch nicht einen seiner Spieler kritisiert. Er hat auch nicht gesagt, dass Leon Goretzka unter ihm weg ist, auch wenn der Verein ihn gerne verkauft hätte", sagte der Rekordnationalspieler im Zuge eines Presse-Termins von Wettanbieter "Interwetten".

Deshalb ist Matthäus auch davon überzeugt, dass Kompany den 29-Jährigen auch noch nicht abgeschrieben hat. "Goretzka wird von seinem Trainer 100 Prozent fair behandelt werden: Wenn er Leistung bringt, dann spielt er auch", erklärte er und betonte: "Und ich bin überzeugt, dass Leon diese Leistung irgendwann bringt, sodass man an ihm gar nicht vorbeikommt."

Die Bayern waren in der abgelaufenen Transferperiode dem Vernehmen nach dazu bereit, den Mittelfeldspieler abzugeben. Dieser soll aber gleich mehrere Angebote aus dem Ausland abgelehnt haben. Stattdessen will sich Goretzka wieder in die Startelf des deutschen Rekordmeisters kämpfen.

Laut Matthäus stünden die Chancen dafür jedenfalls nicht schlecht. "Er hat enorme Fähigkeiten, die sich jeder Trainer in seiner Mannschaft wünscht", sagte er.