FC Bayern München - Power Ranking der FCB-Meisterserie: Dieser Bundesligatitel war der beste

Elf Bundesligatitel hat der FC Bayern aneinandergereiht, mit der zwölften Meisterschaft in Folge wird es aber - sollte Bayer 04 Leverkusen nicht noch historisch einbrechen - nichts. Dennoch blicken wir auf die beispiellose Serie zurück und bewerten, in welcher Saison der FCB am stärksten war. Das Power Ranking der Bayern-Titel. Berücksichtigt wurden hier lediglich die Leistungen in der Bundesliga.

Zwar hat der FC Bayern mit aktuell 16 Punkten Rückstand bei noch 18 zu vergebenden Zählern noch eine theoretische Chance auf den Titel, realistisch betrachtet wird die deutsche Meisterschaft in der Saison 2023/24 aber verdientermaßen nach Leverkusen gehen.

Die unvergleichliche Serie der Münchner neigt sich also dem Ende entgegen. Anlass genug, um die elf aufeinanderfolgenden Meisterschaften Revue passieren zu lassen.