"Schon was, das längere Zeit nicht in dieser Dimension da war": Thomas Müller schwärmt vom Saisonstart des FC Bayern München unter Vincent Kompany

Thomas Müller hat sich überaus zufrieden mit dem starken Saisonstart des FC Bayern München gezeigt. Ein dickes Lob gab es dabei auch in Richtung des neuen Trainers Vincent Kompany.

"Die Art und Weise, wie wir aktuell Fußball spielen, die macht Spaß. Es fallen viele Tore, aber ich sehe die Tore eher als Konsequenz unserer Spielweise", schwärmte Müller in einem Video-Interview mit dem kicker von der neu gewonnen Spielfreude des deutschen Rekordmeisters unter dem Belgier.

Begeistert zeigte sich der 35-Jährige vor allem darüber, dass die Bayern mittlerweile wieder ein gewisses Selbstverständnis an den Tag legen würden. "Wie wir das auf dem Platz mit Leben füllen, das ist schon was, das längere Zeit nicht in dieser Dimension da war. Sicherlich waren auch in den letzten Jahren immer mal gute Spiele dabei. Aber ich glaube, gerade diese Dominanz, dieses Beherrschen des Gegners, das ist schon wieder neu", führte der Offensivspieler aus.