FC Bayern München bei Alexander Nübel offenbar unter Druck - geht Daniel Peretz per Leihe?

Wie geh es weiter im Kasten des FC Bayern München? Die Zukunft mehrerer Akteure wird derzeit heiß diskutiert.

Der FC Bayern München muss sich wohl zeitnah mit der Zukunft von Alexandr Nübel auseinandersetzen. Nach Informationen der Bild-Zeitung hat der deutsche Rekordmeister beim 28-Jährigen eine Deadline für eine schnelle Rückkehr.

Demnach ist die Frist, um den Nationaltorwart bereits im Sommer zurückzuholen, auf den 30. April 2025 gelegt. Bis dahin müssten sich die Bayern also spätestens entschieden haben, ob sie Nübel in der Saison darauf in München haben wollen. Diese Entscheidung wird wohl maßgeblich die weitere Laufbahn von Manuel Neuer beeinflussen.

Nübel betonte mehrfach, dass eine Rückkehr für ihn keine Option sei, solange der mehrmalige Welttorhüter dort spielt. Und auch für die Bayern bestünde kein Bedarf, sollten sie mit Neuer verlängern. Nübel ist derzeit Spieler des VfB Stuttgart, wohin er theoretisch noch bis 2026 ausgeliehen ist.