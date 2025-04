Aufstieg zum Topverdiener beim FC Bayern München? Jamal Musiala winkt bei Vertragsverlängerung wohl deutliche Gehaltserhöhung

Jamal Musiala soll beim FC Bayern das Gesicht der Zukunft werden. Der Offensivspieler darf sich offenbar auf eine saftige Gehaltserhöhung freuen.

Dass der FC Bayern München Jamal Musiala gerne langfristig an sich binden möchte, ist kein Geheimnis. Dafür will de deutsche Rekordmeister notfalls auch sehr tief in die Tasche greifen.

So berichtet Sport1, dass die Verantwortlichen des FCB bereit sein sollen, das bisherige Gehalt des Youngsters, das dem Vernehmen nach noch im einstelligen Millionenbereich liegt, deutlich anzuheben. Die Rede ist davon, dass Musiala künftig in Sphären eines Harry Kane vordringen könnte, der mit rund 22 Millionen Euro Jahressalär Spitzenverdiener des Vereins ist.

Im Gegenzug wollen die Münchner den 21-Jährigen mit einem möglich langfristigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel ausstatten. Musialas aktuelles Arbeitspapier ist noch bis zum 30. Juni 2026 datiert.

Zwischen den Bayern und Musiala soll es bereits erste Gespräche bezüglich einer Fortsetzung der Zusammenarbeit gegeben haben, eine Vollzugsmeldung scheint aber noch fern. Auf der DFB-Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina wollte sich der Offensivspieler, angesprochen auf seine Zukunft, nicht in die Karten schauen lassen.