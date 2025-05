MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen im Finale des Landespokal Niederrhein heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream?

Im Landespokal-Finale Niederrhein kommt es am Finaltag der Amateure zum Ruhrpott-Derby. Wer das Duell im TV und Stream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 24. Mai, treffen der MSV-Duisburg und Rot-Weiss Essen im Finale des Landespokals Niederrhein aufeinander. Das Ruhrpott-Derby steigt im Rahmen des Finaltags der Amateure um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

RWE-Trainer Uwe Koschinat schwärmte bereits im Vorfeld: "Ein besseres Finale gibt es in ganz Deutschland nicht."

Doch wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort parat.