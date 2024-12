"Möge dein Andenken eine Revolution sein": Choreo von Werder Bremen für ermordeten Israeli vor Spiel gegen FC Bayern München

Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München haben die Fans von Werder Bremen mit einer emotionalen Choreo eines ermordeten Israeli gedacht. Dieser war zu Lebzeiten SVW-Anhänger gewesen.

Der erst 23 Jahre alte Hersh Goldberg-Polin gehörte zu den sechs Geiseln, die in der Nacht auf den 1. September im Gazastreifen von der israelischen Armee tot aufgefunden wurde. Er verlor sein Lebenm kurz bevor die Soldaten ihn befreien konnten.

In der Kurve von Werder Bremen führten die Fans deshalb eine riesige Choreo auf. Schon in der Vergangenheit hatten sich die Fans des Bundesligisten aus dem Norden für die Befreiung des in den USA aufgewachsenen Israeli eingesetzt.

Neben einem Konterfei des Verstorbenen wurden zwei Banner aufgehängt. "Möge dein Andenken eine Revolution sein, mein Bruder" und "Shalom, Salam, Peace" war auf diesen zu lesen.