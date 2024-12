Mit Rückkehrer Mats Hummels: Roma feiert dank Paulo Dybala Schützenfest gegen Parma

Paulo Dybala spielt gegen Parma groß auf und sorgt für eine gelungene Hummels-Rückkehr bei der Roma.

Mit Startelf-Rückkehrer Mats Hummels hat die AS Rom auch in der Serie A zurück in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri setzte sich am Sonntag gegen Parma Calcio souverän mit 5:0 (2:0) durch und rückte in der Tabelle mit 19 Punkten auf Rang zehn vor.

Hummels hatte zuletzt aufgrund einer fiebrigen Grippe in der Liga bei der 0:2-Niederlage in Como und im Pokal-Achtelfinale gegen Sampdoria Genua (4:1) gefehlt. Gegen Parma ließ die Defensive um den Rio-Weltmeister, der wieder von Beginn an auf dem Platz stand, nur wenig zu.