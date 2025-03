Mit der Logik von 2017: Die unwahrscheinlichste Geschichte des irren Duells zwischen Deutschland und Italien

Deutschland steht im Final Four der Nations League. Hauptverantwortlich dafür waren Kimmich und Goretzka und das ist genauso logisch wie unerwartet.

Selten wirkte ein Fußballspiel dichter als dieses 3:3 zwischen Deutschland und Italien, es triefte nur so vor Geschichten und historischen Dimensionen. Joshua Kimmich und Jamal Musiala schossen mit einer schnell ausgeführten Ecke eines der kuriosesten Tore der DFB-Historie. Und erinnerten damit an einen berühmten Treffer des FC Liverpool. 2019 tricksten Trent Alexander-Arnold und Divock Origi den FC Barcelona im Halbfinale der Champion League in ähnlicher Manier aus.

Der Spielverlauf weckte unterdessen Erinnerungen an das legendäre 4:4 nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung gegen Schweden 2012. Vor der Pause zeigte Deutschland gegen Italien "die beste Halbzeit" der Amtszeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann. 3:0. Und brach danach besorgniserregend ein. 3:3.

Dank des 2:1-Sieges im Hinspiel reichte das Remis gerade noch so zum Einzug ins Final Four der Nations League, das im Juni in München und Stuttgart ausgetragen wird. Im Halbfinale wartet Portugal. In einem möglichen Finale gegen Spanien könnte Deutschland Revanche nehmen für das Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM und gleichzeitig den ersten Titel seit dem Confed Cup 2017 gewinnen.