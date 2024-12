"Mir gefiel nicht, wie er spielte": Mason Greenwood kassiert volle Breitseite von Trainer und Medien

Mason Greenwood hat nach der Pleite mit Olympique Marseille gegen PSG massive Kritik einstecken müssen.

Der englische Offensivspieler Mason Greenwood vom französischen Erstligisten Olympique Marseille sieht sich nach der deutlichen 0:3-Niederlage im Klassiker gegen PSG heftiger Kritik ausgesetzt - sowohl von seinem eigenen Trainer, als auch von der Presse.

Greenwood wurde nach einer schwachen Leistung zur Halbzeit beim Stand von 0:3 vorzeitig ausgewechselt. Die französische Presse kanzelte den 23-Jährigen mit zwei sehr schlechten Noten ab.

Sowohl vom Sportblatt L'Equipe als auch von der Tageszeitung La Provence erhielt Greenwood die Bewertung 1/10. In ihrer Begründung schrieb L'Equipe: "De Zerbi hat bis zur Halbzeit gewartet, um ihn aus dem Spiel zu nehmen und das war schon zu lange, denn seine mangelnde Beteiligung grenzte an Unanständigkeit. Wenn er den Ball nicht hat, verliert er das Interesse an allem, wie sein kleiner Trab beim ersten Tor und vor allem dieser katastrophale Pass, der zum dritten Tor führte, demonstrierte. Ein Fiasko."

Bei La Provence hieß es: "Jeder weiß, auch [PSG-Trainer] Luis Enrique, dass er nicht gerne verteidigt. In der sechsten Minute bewies er es erneut, als er Vorlagengeber Nuno Mendes zusah, ohne ihm beim ersten Tor von Neves zu folgen. Eine Nicht-Aktion, die an ein professionelles Foul grenzt. Bei der Entstehung des dritten Tores misslang ihm ein einfacher Pass."