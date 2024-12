"Als ich sagte, dass ich sie kenne, meinte ich ...": Mikel Arteta erklärt Aussagen über Manchester City

Der Manager des FC Arsenal hat die nächste Runde im öffentlichen Disput zwischen ManCity und den Gunners eingeläutet.

Manager Mikel Arteta vom FC Arsenal hat die öffentliche Diskussion mit Pep Guardiola von Manchester City fortgesetzt. Dabei reagierte er auf eine klare Forderung seines ehemaligen Mentors - und erklärte, dass es Versuche gebe, die Freundschaft der beiden zu "beschädigen".

Nach dem 4:2 des FC Arsenal gegen Leicester City am Samstag wurde Manager Mikel Arteta auf den mittlerweile eine Woche schwelenden, öffentlichen Disput mit Manchester City angesprochen. Der Spanier hatte eine klare Antwort.

Nach dem 2:2 im Spitzenspiel zwischen den Gunners und den Skyblues vor einer Woche hatte Arteta ominöse Andeutungen gemacht. "Ich war selbst früher [bei City]. Vier Jahre lang. Ich habe alle Infos, ich weiß also Bescheid."

Die Sätze waren eine Reaktion auf City-Verteidiger John Stones und dessen Vorwürfe in Richtung Arsenal, "dreckige" Taktiken und "dunkle Künste" verwendet zu haben. Guardiola war darüber not amused: "Das nächste Mal muss Mikel sich klarer ausdrücken", forderte er. "Er muss beim nächsten Mal klarer sagen, was er damit meint, dass er vier Jahre lang hier war und genau weiß, was hier passiert ist."