"Sein Fußballverstand ist unglaublich": Sonderlob für Kai Havertz nach Sieg des FC Arsenal

Nationalspieler Kai Havertz hat nach seinem nächsten starken Auftritt für den FC Arsenal in der Champions League ein Sonderlob vom Trainer bekommen.

"Sein Fußballverstand und seine Arbeitsmoral sind unglaublich", sagte Gunners-Coach Mikel Arteta nach dem 2:0 (2:0)-Sieg gegen Paris Saint-Germain über seinen Torjäger.

Havertz, der den Premier-League-Klub in der 20. Minute per Kopf in Führung gebracht hatte, habe "unglaublich viel geleistet", sagte Arteta: "Jetzt ist er eine echte Gefahr im Strafraum. Er ist im Moment einer unserer wichtigsten Spieler."